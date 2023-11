Ex-Wagner-Funktionär soll Freiwilligenverbände aufbauen

Troschew soll Kampfeinsätze "erfolgreich erledigen"

Als "Putins Koch" bekannt, bediente Prigoschin Putins Wünsche. Wer Prigoschin war. 24.08.2023 | 1:43 min

Troschew hatte Prigoschin-Aufstand nicht unterstützt

Troschew ist ein früherer Offizier und hatte zeitweilig den Stab der Privatarmee Wagner geführt. Prigoschins Aufstand gegen die russische Militärführung am 23. und 24. Juni hatte er nicht unterstützt. Er schloss sich laut Medienberichten danach einer anderen Privatarmee an.

London: Wagner-Söldner in Bachmut

Nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten sind mehrere Kämpfer der Wagner-Söldnertruppe in die Ukraine zurückgekehrt und nun in der ostukrainischen Stadt Bachmut eingesetzt. Das legten mehrere Berichte nahe, hieß es im täglichen Bericht des Verteidigungsministeriums in London.

In Bachmut hatte Wagner in verlustreichen Kämpfen im Mai einen Erfolg für die russischen Invasionstruppen errungen. "Ihre Erfahrung wird wahrscheinlich in diesem Sektor besonders gefragt sein. Viele werden die aktuelle Frontlinie kennen, nachdem sie vergangenen Winter dort gekämpft haben", so die Mitteilung.