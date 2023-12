Update am Abend: Orkanböen, Kämpfe, Viren - der Tag erklärt

Guten Abend,

in Prag sind heute zehn Menschen bei einer Schießerei an der Karls-Universität ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Auch der Schütze sei tot, sagte eine Sprecherin des Rettungsdienstes. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag an der Philosophischen Fakultät am Jan-Palach-Platz. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. In diesem Artikel fassen wir die weiteren Entwicklungen für Sie zusammen: