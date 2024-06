Update am Morgen: Stuttgart 21 - Endlose Kosten und Jahre

Guten Morgen,

Die Stuttgarter und ihr Bahnhof, das ist ein Drama in vielen Akten um ein gigantisches Projekt. Ein kolossales Unikat sollte er werden, mit lauter Besonderheiten, die es zuvor noch nie gab und das ausgerechnet in der Hauptstadt des Schwabenlandes, dem Zentrum schwäbischer Sparsamkeit.

Sparsam gerechnet waren zumindest die ersten Planungen vor bald 30 Jahren - die Kosten sollten sich auf 2,5 Milliarden Euro belaufen. Heute werden sie auf rund elf Milliarden beziffert. Wie die Kosten lief auch die Zeit davon. Hinzu kamen aufgrund der Bodenbeschaffenheit Zweifel an der Durchführbarkeit des Projektes, anhaltende Proteste von Umweltschützern, gescheiterte Schlichtungsversuche und viel Aufregung um den streng geschützten Juchtenkäfer, der es sich in den Platanen rund um das Bahnhofsgelände gemütlich gemacht hatte. Rund 400.000 Euro kostete die Bahn nach eigenen Angaben allein die Schaffung eines neuen Lebensraumes für das auch "Eremit" genannte Insekt. 55 Kilometer Tunnel wurden inzwischen unter Stadt und Umland getrieben.

Lage im Nahost-Konflikt

14 Staaten sind dafür, Russland enthält sich: Der UN-Sicherheitsrat stimmt für eine Resolution zur Waffenruhe in Gaza. Auch Israel soll zugestimmt haben - nun ist die Hamas am Zug.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Eine Kiewer Studie erfasst Milliardenschäden am Energiesystem: Die Kiewer Wirtschaftshochschule KSE ermittelte in einer Studie Gesamtschäden von 56,2 Milliarden US-Dollar (52 Milliarden Euro). Darin enthalten seien auch finanzielle Verluste, die Energieunternehmen durch fehlende Einnahmen entstanden seien, heißt es in einer von den Experten veröffentlichten Analyse.