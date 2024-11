Update am Abend: Trumps umstrittene Minister

Guten Abend,

Dass der designierte US-Präsident Donald Trump eher unerwartete und kuriose Namen für die Posten in seinem Kabinett aus dem Hut zaubern würde, dürfte allen politischen Beobachtern klar gewesen sein. Aber dass der Tech-Milliardär Elon Musk noch eher eine der kleineren Überraschungen ist, verwundert dann doch.

Vor allem jetzt schon in der Kritik: der für den Justizminister-Posten gehandelte Matt Gaetz. Er zählt zu den radikalsten Republikanern im Kongress und ist ein treuer Trump-Unterstützer. Das Problem: Der Ethikausschuss hatte Gaetz ins Visier genommen, da das US-Justizministerium jahrelang gegen ihn wegen "Sex Trafficking" - also Menschenhandel zum Zwecke sexuellen Missbrauchs - ermittelt hatte. Selbst unter vielen Republikanern ist er deshalb höchst umstritten.

Umstritten ist auch Pete Hegseth, auch wenn er - ähnlich wie Gaetz - in Trumps Gunst sehr weit oben steht. Der ehemalige Fox-Moderator soll das Verteidigungsministerium übernehmen. Mit dem 44-Jährigen aus Minnesota ist ein Mann für den Chefposten im größten Verwaltungsgebäude der Welt nominiert, der vor seinen politischen Ambitionen - wie auch Trump - als TV-Persönlichkeit bekannt war. Gutaussehend, laut, tätowiert und ultrakonservativ.

Zwar hat er beim Militär Kampferfahrung gesammelt, an sicherheitspolitischer Erfahrung in höheren Posten mangelt es ihm jedoch. "Hegseth ist unzweifelhaft die am wenigsten qualifizierte Nominierung für das Amt des Verteidigungsministers in der amerikanischen Geschichte", kritisieren jetzt schon Veteranen-Vertreter.

Expertise in den jeweiligen Fachgebieten? Ist für Trump zu vernachlässigen. An den Personalien zeigt sich, was für den kommen US-Präsidenten bei der Postenbesetzung wirklich ausschlaggebend ist: Loyalität gegenüber Donald.

Stillstand beim Klimaschutz?

Obwohl die erneuerbaren Energien auf dem Vormarsch sind, wird auch die fossile Infrastruktur ausgebaut. "Der Energiehunger steigt", macht Niklas Höhne, Gründer des NewClimate Institute, die Gründe dafür aus. "Doch ab 2030 dürfte das Wachstum der Erneuerbaren dazu führen, dass die Emissionen viel schneller sinken, als angenommen wurde", so Höhne. Erneuerbare Energien würden immer gegen fossile gewinnen.

Daran könne auch Donald Trump und sein Kabinett nichts ändern. Wenn sich der Schaden, den er anrichte, auf die USA begrenze, "ist der Trump-Faktor verkraftbar", so Höhne. Das Interview in voller Länge:

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

So verläuft Russlands Gegenoffensive bei Kursk: Russland stößt weiter in Kursk vor. Warum der Kreml Gebiete einnehmen oder zurückerobern will, solange das Wetter günstig und Trump noch nicht im Amt ist. Ein Überblick zur Lage.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Weitere Schlagzeilen

Video des Tages

Forschende haben im Pazifik die größte Koralle der Welt entdeckt: Mit einer Länge von 32 Metern und einer Breite von 34 Metern sei die "Mega-Koralle" vor der Küste der Salomonen dreimal größer als die bisherige Rekordhalterin, eine Koralle namens Big Momma im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa, und sogar größer als ein Blauwal, teilten die Forscher mit.

Zahl des Tages

Nach monatelanger Vorbereitung und mehrfachem Verschieben haben die bayrischen Profi-Slackliner Friedi Kühne und Lukas Irmler einen neuen Weltrekord für die höchste Slackline, die je über Grund gelaufen wurde, aufgestellt. Damit landen sie im Guinness-Buch der Rekorde, teilten die Verantwortlichen am Donnerstag mit. Der bisherige Rekord lag bei 1.900 Metern aus Brasilien.

Gesagt

Chioma Nnadi vermutet einen Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung von Medikamenten wie Ozempic, das zur Behandlung von Diabetes eingesetzt wird, aber auch Fettleibigkeit entgegenwirkt. Man beobachte, dass viele Prominente dieses Medikament zu sich nehmen, um schnell Abnehmerfolge zu erzielen, so Nnadi gegenüber der BBC.

Ein Lichtblick

Eine vom Aussterben bedrohte Meeresschildkröte ist von den USA nach Europa getrieben. Jetzt ist sie per Flugzeug in die USA zurückgebracht und in den Golf von Mexiko entlassen worden, teilte der Houston Zoo in Texas mit.

Streaming-Tipp für den Feierabend

Gibt es "Deadlines" für Kinder, Karriere und Kapitalismus? Die vier Freundinnen in der Comedy-Serie fühlen sich nach jahrelanger Unbeschwertheit nun mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert. Auch in der neuen dritten Staffel dürfen sich Fans auf Selbstironie und derben Witz freuen. (8 Folgen á 20 Minuten)

Genießen Sie Ihren Abend!

