Update am Morgen: Unterwegs in den Swing States

Übrigens: Dutzende Anhänger Donald Trumps müssen am Ende seines Wahlkampfauftritts medizinisch behandelt werden. Sie sind umgekippt, weil sie stundenlang in der prallen Mittagshitze stehen mussten - und es weder Schatten noch ausreichend Wasser gab.

Lage im Nahost-Konflikt

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

Ausführlich informiert

Die Ampel-Koalition hat eine "Anschubprämie" für Langzeitarbeitslose beschlossen. Kritiker sehen darin einen "Faulenzer-Bonus". ZDFheute live erklärt, was so eine Prämie bringt. (30 min)

Bild des Tages

Ein 17-Jähriger aus Deutschland hat den renommierten Preis als bester Jugend-Naturfotograf des Jahres gewonnen. Der Berliner Alexis Tinker-Tsavalas wurde für sein Bild "Leben unter Totholz" (Life Under Dead Wood) vom Natural History Museum in London als "Young Wildlife Photographer of the Year 2024" ausgezeichnet. Die Nahaufnahme zeigt die Fruchtkörper eines Schleimpilzes und einen winzigen Springschwanz.