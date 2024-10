Israelischer Luftangriff auf Damaskus: Offenbar mehrere Tote

Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben des syrischen Verteidigungsministeriums mindestens sieben Menschen getötet worden. Aktivisten sprachen von neun Toten. Die israelische Armee wollte sich zu dem Vorfall auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht äußern.

Israels Armeesprecher Daniel Hagari will "alles tun", um die Geiseln heimzubringen. Die Armee kämpfe, um "einen weiteren 7. Oktober an irgendeiner Grenze" Israels zu verhindern.

Keine Iraner unter den Toten

Der Beobachtungsstelle zufolge sind fünf Zivilisten unter den Toten, darunter ein Kind. Zudem seien zwei Todesopfer ausländische Staatsbürger. Die Nationalität nannten die Aktivisten nicht. Die Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle, die ihre Informationen aus einem Netzwerk von Quellen in Syrien bezieht, lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Die iranische Botschaft in Syrien erklärte, es seien keine Iraner unter den Toten. Im April waren bei einem mutmaßlich israelischen Angriff in der syrischen Hauptstadt zwei Generäle der Revolutionsgarden getötet worden.

Bei einem Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus wurden im April mehrere Menschen getötet. Darunter auch zwei Generäle der Revolutionsgarden.

Angriff traf belebtes Viertel in Damaskus

Laut dpa-Informationen schlugen drei Geschosse in das Gebäude ein. Mehr als zehn Menschen wurden demnach in ein Krankenhaus eingeliefert, drei sollen in einem kritischen Zustand sein.