Update am Morgen: Roadtrip durch ein zerrissenes Amerika

wir sitzen in der goldenen Herbstsonne unter einem Baum auf seiner Farm im Nordwestzipfel von Michigan und reden Tacheles. Ed McBroom, Milchfarmer und republikanischer Senator, hatte den Mut, Donald Trump die Stirn zu bieten. Nach der Präsidentschaftswahl 2020 wies Ed mit einem Untersuchungsausschuss nach, dass es in seinem Bundesstaat keinen größeren Wahlbetrug gegeben hatte. Viele in seiner Partei bezeichneten ihn deshalb als Verräter. Jetzt schürt Trump wieder vorab Zweifel an der Verlässlichkeit des Wahlergebnisses und würde wohl - falls Kamala Harris die Wahl gewinnt - seine Niederlage nicht anerkennen.