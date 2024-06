Update am Abend: Extremisten, Unwettergefahr, Millionenerbe

Guten Abend,

Rechts- und Linksextremisten nutzen Nahost-Konflikt für sich

Besonders der Nahost-Konflikt hat auf die Sicherheit in Deutschland Auswirkungen. Laut Bericht hätte es insbesondere in den Großstädten mehr antisemitische und antiisraelische Straftaten gegeben. Sowohl Rechts- als auch Linksextremisten machten sich den Konflikt für ihre Zwecke zunutze.

Warnungen vor Unwetter

Während der Verfassungsschutz vor Extremismus warnt, warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer "brisanten Unwetterlage" . Vor allem im Westen, in der Mitte und im Osten Deutschlands warnen die Meteorologen am Dienstag vor schweren Gewittern und kräftigem, schauerartigem Regen. Diese Regionen sind aktuell betroffen:

25 Millionen Euro in Österreich verteilt

25 Millionen Euro an die Gesellschaft verteilen, statt selbst zu behalten. Das hat die Millionenerbin Marlene Engelhorn gemacht. Um zu entscheiden, wer das Geld bekommt, rief sie den "Guten Rat für Rückverteilung" aus 50 Bürgern und Bürgerinnen repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ins Leben. Hintergrund ist auch, dass die Erbschaftsteuer in Österreich vergleichsweise niedrig ist.

Nun steht fest, an wen das Geld geht: 80 Initiativen, die sich mit den Themen Klima und Umwelt, leistbares Wohnen, Gesundheit und Soziales sowie Integration und Bildung beschäftigen. Der Naturschutzbund bekommt mit 1,6 Millionen den höchsten Betrag.

Engelhorn macht sich keine Sorgen um ihre Zukunft. Sie habe einen Betrag behalten, der ihr den Übergang in das Berufsleben erleichtern soll. Sie sei eingebettet in eine vermögende Familie und in ein sehr gutes Netzwerk.