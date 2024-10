Update am Morgen: (Un)vermögensteuer

Da deutet sich ein klassischer Lagerwahlkampf an. Friedrich Merz zeigte sich jedenfalls "schockiert" über die Steuerpläne der SPD . "Höhere Steuern für die Reichen, wie die SPD es ja dann immer gerne nennt", so der CDU-Vorsitzende, "dann brauchen wir uns über die Abwanderung von Unternehmen in die benachbarten Länder in Europa nicht weiter zu wundern." Bei der Abwehrhaltung weiß sich die Union schon jetzt einig mit der FDP . Denn Christian Lindner verhindert bereits in der Ampel , dass die Vermögensteuer auf die Agenda kommt.