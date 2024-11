Update am Morgen: Klarheit bei Neuwahlen in Sicht?

Guten Morgen,

heute könnte etwas klarer werden, wie weit der Bundeskanzler sich bewegen muss mit seiner Vertrauensfrage. Also dem Zeitpunkt, wann er sie stellt.

Olaf Scholz wollte das ja erst im Januar machen. Was die Mehrheit der Deutschen - gelinde gesagt - für eine seltsame Idee hielt. "Kein Mensch kann das verstehen" , polterte CSU-Chef Markus Söder gestern noch, als ich in "Berlin direkt" mit ihm sprach. Selbst des Kanzlers Parteichef, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, der ebenfalls unser Gast war, schien arg genervt von dem Streit, welchen der Kanzler mit seiner großzügigen Zeitplanung ausgelöst hat.

SPD-Chef Lars Klingbeil kündigt "geordnete" Neuwahlen an. Wann das sein wird, lässt er offen. "Ich werde jetzt hier kein Datum nennen", sagt er im ZDF. 10.11.2024 | 4:53 min

Scholz selbst sagte Stunden später im ARD-Interview mit Caren Miosga, er könne sich vorstellen, noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen , und tat cool: "Für mich überhaupt kein Problem." Auch wenn er formal die Frage stelle, wolle er akzeptieren, worauf sich die Fraktionen verständigten.

Zuvor hatte Scholz aber den Termin-Streit noch ausgeweitet mit seinem Verweis auf die Bundeswahlleiterin, die ihm geschrieben hatte, bloß nichts übers Knie zu brechen. Eine Bundestagswahl, die binnen drei Monaten nach der Vertrauensfolge folgt, dürfe auch nicht am Papier für die Wahlscheine scheitern.

Polens Premierminister Donald Tusk hatte daraufhin dem Kanzler schmunzelnd angeboten, sein Land könne gerne mit Papier und Druckern aushelfen. Für Söder beweist der internationale Spott, "dass das etwas Albernes ist". Der genervte Klingbeil wiederum warnt aber davor, die Institution der Wahlleitung lächerlich zu machen. Diese Fachleute müssten sich verständigen.

Und genau das wollen die heute Mittag. Die Wahlleitungen von Bund und Ländern besprechen sich. Sollten sie sich heute einig darin sein, dass trotz Winterzeit schon im Januar oder Februar gewählt werden könnte, dann wäre das für den Kanzler "kein Problem".

Wir werden berichten, ob es heute Klarheit gibt. Kommen Sie gut durch den Tag!

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland zieht offenbar Soldaten für Angriff auf Kursk zusammen: Das berichten US-Medien unter Bezugnahme auf US-Vertreter und ukrainische Informationen. Unter den 50.000 Soldaten sollen auch nordkoreanische Soldaten sein.

Was heute noch wichtig ist

Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen: Auf der COP29 werden die Delegierten nationale Klimaschutzpläne vorlegen. Außerdem müssen sie sich auf die künftige Klimafinanzierung einigen, was ebenfalls schwierig werden dürfte. Auch ein Bericht zum aktuellen Zustand des Klimas wird vorgestellt. Fest steht: Auf der COP29 werden die Delegierten nationale Klimaschutzpläne vorlegen. Außerdem müssen sie sich auf die künftige Klimafinanzierung einigen, was ebenfalls schwierig werden dürfte. Auch ein Bericht zum aktuellen Zustand des Klimas wird vorgestellt. Fest steht: Der Welt läuft die Zeit davon

BGH prüft Ansprüche von Facebook-Nutzern nach Datendiebstahl: Unbekannte hatten vor Jahren eine Funktion zur Freunde-Suche ausgenutzt und so Daten von etwa 500 Millionen Nutzern abgegriffen - darunter Namen und Telefonnummern. Nun prüft der Bundesgerichtshof die Klage eines betroffenen Nutzers gegen Meta.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Die Bayern haben am Samstag zwar nur knapp beim FC St. Pauli gewonnen, dafür aber per Traumtor von Jamal Musiala. Borussia Dortmund musste dagegen eine bittere Niederlage beim FSV Mainz 05 einstecken - alle Highlights des Spiels sehen Sie hier im Video:

Borussia Dortmund hat die nächste Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. In Mainz unterlag der BVB einem FSV, der die fast 70-minütige Überzahl erfolgreich zu nutzen wusste. 11.11.2024 | 7:30 min

Gesagt

Helau, Alaaf oder Ahoi! „

Heute beginnt die Karnevalssaison - oder Faschingszeit - je nachdem wo Sie sich befinden. Genauso variieren auch die unterschiedliche Narrenrufe je nach Region. Für manche beginnt mit dem heutigen 11.11. die "Fünfte Jahreszeit". Jeder zehnte hingegen weiß nichtmal, was das überhaupt ist, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor geht. 59 Prozent kennen den Ausdruck aber gut.

Kalenderblatt

Leuchtende Laternen und singenden Kinder ziehen heute Abend durch viele Straßen. Am Martinstag wird an den heilig gesprochenen St. Martin erinnert, einem römischen Soldaten der Antike, der einem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels schenkte. Das Teilen von Gebäck und Martinshörnchen symbolisiert das Teilen des Mantels. Die Laternenumzüge bekamen ihre Bedeutung durch den Geburtstag des Reformators Martin Luther (1483-1546) am 10. November. Er wurde am 11. November auf den Tagesheiligen getauft.

Herzlichen Glückwunsch

Leonardo DiCaprio wird heute 50 Jahre alt. Ja, Sie haben richtig gelesen, 50. 1997, mit 23 Jahren, wurde er als Jack Dawason in "Titanic" zum Star. Es folgten unter anderem Rollen in Martin-Scorsese-Film "Aviator" , "Blood Diamond" und "The Wolf of Wall Street". Erst beim sechsen Anlauf, mit 41 Jahren bekam DiCaprio für seine Rolle in "The Revenant - Der Rückkehrer" einen Oscar.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Kipppunkte haben einen zu schlechten Ruf. Denn sie haben das Potenzial für positive gesellschaftliche Veränderungen, die der Klimakrise entgegenwirken können, meint Klimaforscher und Autor Christian Scharun in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

11.11.2024 | 2:56 min

So wird das Wetter heute

Am Montag ist der Himmel meist bedeckt, im Süden ist es neblig-trüb. Von der Nordsee her breitet sich Regen südwärts aus. Am Abend erreicht er die Donau. Etwas Sonne gibt es ganz im Osten und Südosten, später im Nordwesten. Über die Ostfriesischen Inseln weht der Wind stark. Die Temperatur erreicht 4 bis 12 Grad.

Zusammengestellt von Larissa Hamann