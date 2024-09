Update am Morgen: Ein Wachrüttler für ganz Deutschland

Guten Morgen aus Erfurt,

mit einem Wachrüttler für ganz Deutschland. In Thüringen ist die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte AfD erstmals stärkste Kraft bei einer Landtagswahl geworden. In Sachsen hat sie die meisten Stimmen knapp verfehlt.

Zähe und langwierige Koalitionsverhandlungen stehen bevor. Wer kann oder darf mit wem? Welche Koalitionsoptionen sind realistisch? Thüringens AfD-Chef Björn Höcke erhob zwar noch am Abend den Machtanspruch, mit ihm regieren aber will keine andere Partei. Die CDU wurde zweitstärkste Kraft. Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Bundes-CDU verbieten ihr, mit AfD und auch der Linken zusammenzuarbeiten.

Die Thüringer Verhältnisse - so kompliziert wie noch nie. Und sie werden hohe Wellen in der ganzen Republik schlagen. Welche Antworten werden die Parteispitzen in Berlin finden? Es dürfte ein spannender Montag werden. Im ZDF-Landesstudio in Erfurt behalten wir das Politiklabor Thüringen für Sie, lieber Leserinnen und Leser, im Blick.