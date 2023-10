Den Blauen Panther als bester Schauspieler in der Kategorie "Fiktion" erhielt Akeem van Flodrop für seine Rolle als Dawit in der ZDFneoriginal-Serie "I don't work here". In der Comedyserie stellt er sich dem turbulenten Familienwahnsinn. Dabei werden Generationenkonflikte, Rollenbilder in Beziehung und Familie sowie unbewusster Alltagsrassismus mit Humor und familiärer Wärme verhandelt.