Warum das ZDF Werbung von Parteien vor der Europawahl sendet

Parteien und sonstige politische Vereinigungen haben "während ihrer Beteiligung an den Wahlen der Abgeordneten" aus Deutschland für das Europäische Parlament Anspruch auf eine "angemessene Sendezeit" im Fernsehvollprogramm des ZDF, sofern mindestens ein Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde. So schreibt es der ZDF-Staatsvertrag in § 11, Abs. 1 vor.