Laut Bundesgesundheitsministerium sind in Deutschland schätzungsweise 2,3 Millionen Menschen medikamentenabhängig. Im Epidemiologischen Suchtsurvey von 2021 geht man davon aus, dass sogar bei etwa 2,9 Millionen Menschen in Deutschland ein problematischer Medikamentengebrauch vorliegt.



In seinem Bericht von 2022 schreibt der Bundesdrogenbeauftragte, dass im vergangenen Jahr 482 Menschen in Verbindung mit psychoaktiven Medikamenten gestorben sind.



Auch jungen Menschen werden diese Substanzen verstärkt verschrieben: Allein bei den gesetzlichen Krankenkassen wurde für das Jahr 2021 gemeldet, dass unter 18-Jährigen 3,4 Millionen Tagesdosen an Benzodiazepinen, Z-Drugs und Opioiden verabreicht wurden.