Tricia Tuttle wird neue Berlinale-Chefin

Die US-Amerikanerin Tricia Tuttle wird neue Intendantin der Berlinale. Sie folgt im April 2024 auf das bisherige Intendanten-Duo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, die die Internationalen Filmfestspiele Berlin seit 2020 als Doppelspitze leiten, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth Grüne ) in Berlin mitteilte. Tuttle sei "die richtige Wahl", um die Berlinale in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Tuttle leitete den Angaben zufolge fünf Jahre lang das London Film Festival und ist derzeit Leiterin der Abteilung "Directing Fiction" an der National Film and TV School in Großbritannien.