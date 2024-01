Index zu Religon zeigt: Christenverfolgung nimmt weltweit zu

Die christliche Hilfsorganisation "Open Doors" mahnt auch für das letzte Jahr massive Verletzungen der Religions- und Glaubensfreiheit in zahlreichen Ländern an. Nach dem am Mittwoch im hessischen Kelkheim vorgestellten Weltverfolgungsindex erreichte die Gewalt gegen Christen von Oktober 2022 bis September 2023 einen neuen Höhepunkt.