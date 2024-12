Fahrplanwechsel bei der Bahn: Teurere Tickets und Baustellen

Ein ICE der Bahn fährt in den Frankfurter Hauptbahnhof ein.

An diesem Sonntag steht der alljährliche Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn an. Zu den Änderungen gehören neue Verbindungen etwa nach Paris. Allerdings steigen auch die Ticketpreise ein weiteres Mal deutlich. Zudem gibt es Beeinträchtigungen wegen der Generalsanierung zentraler Strecken.

Das ändert sich bei Ticketpreisen

In den vergangenen beiden Jahren war die Preiserhöhung mit 4,9 Prozent geringer ausgefallen, 2021 waren es 2,9 Prozent.

Im ersten Halbjahr hat die Deutsche Bahn rund 1, 2 Milliarden Verlust gemacht. Bis 2027 jedoch will der Konzern mit einem Sanierungsprogramm die Trendwende schaffen.

Neues bei Stornierung und Zeitkarten

Für Flextickets fallen künftig bei später Stornierung Gebühren an. Bis zu acht Tagen vor der Reise ist die Stornierung weiterhin kostenfrei, bis einen Tag vor der Reise werden zehn Euro fällig, eine Stornierung am Reisetag kostet künftig 30 Euro.

Nach monatelangen Einschränkungen für die Fahrgäste rollen die Züge zwischen Frankfurt und Mannheim ab Sonntag wieder. "Deutschland kann Höchstleistungen im Infrastrukturbereich", so Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

Deutschlandticket steigt auf 58 Euro

Früher buchen ist möglich

Neue Verbindungen

Als Highlight des neuen Fahrplans preist die Bahn eine neue Direktverbindung zwischen Berlin und Paris an. Die Fahrt über Frankfurt, Karlsruhe und Straßburg dauert planmäßig acht Stunden.

Außerdem gibt es eine neue ICE-Verbindung von München nach Amsterdam über Stuttgart und Ulm - geplante Fahrtzeit: sieben Stunden. Auf der Strecke Berlin-Frankfurt gibt es zudem neue Sprinter-Verbindungen. Von den künftig insgesamt elf Direktverbindungen fahren drei ohne Halt von der Hauptstadt an den Main. Von Berlin gibt es künftig drei Verbindungen nach Krakau, weiter nach Przemysl gibt es zwei.

Generalsanierung

In diesem Jahr hat die Bahn mit einem neuen Sanierungskonzept begonnen: In den kommenden Jahren sollen insgesamt 41 viel befahrene Strecken grundsaniert und dafür teils monatelang voll gesperrt werden. Die erste Vollsperrung betrifft die Riedbahn von Frankfurt nach Mannheim, die Bauarbeiten begannen hier im Juli und sind mittlerweile abgeschlossen. Mit dem Fahrplanwechsel soll sie an diesem Sonntag wieder eröffnet werden.