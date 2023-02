Der Tag der Beben sei der schwerste Tag in seinem Leben gewesen, sagt Ahmed Hanura. "Ich habe all die Tage des Krieges in der Stadt Aleppo miterlebt", so der 52-Jährige. Die Stadt wurde bei heftigen Kämpfen stark zerstört und gilt als Sinnbild des Bürgerkrieges. Am Montag aber sei Hanuras Angst noch größer gewesen als damals. Viele seiner Nachbarn seien in ihren eingestürzten Häusern umgekommen.