Wem das alles zu stressig ist: Airport-VIP-Service. Hier erledigen fleißige Helfer alles völlig unsichtbar, während die Passagiere in einem eigenen Raum den ersten Sekt des Tages nippen, bevor sie direkt mit einer Limousine zum Flugzeug gefahren werden. Das wiederum gibt es in Düsseldorf, auch in München und Frankfurt. Hat aber seinen Preis. Für zwei Personen deutlich dreistellig - rund 500 Euro. Der Service ist bis in den September hinein in Düsseldorf komplett ausgebucht.