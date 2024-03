Leipziger Buchmesse: Warum Habermas uns alle angeht

Völkermord. Dieser Vorwurf wurde in den vergangenen Wochen immer wieder gegen Israel erhoben. Doch wer dem israelischen Vorgehen in Gaza genozidale Absichten unterstellt , dessen Maßstäbe verrutschen, formulierte Jürgen Habermas bereits im November in einer Stellungnahme. Kulturwissenschaftler Philipp Felsch, der sein Buch über den Philosophen auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt hat, sagt:

Habermas "hat eine enorm direkte, zugewandte, wache Art"

Zweimal hat er Habermas in seinem Haus in Starnberg besucht. "Er hat so eine enorm direkte, zugewandte, wache Art. Der erste Eindruck war der eines Kosmopoliten. Dann haben wir uns zum Kaffeetrinken in die Couch-Ecke gesetzt und es gab Tee und Marmorkuchen, eine merkwürdige Mischung aus Kosmopolitismus und Provinzialität."