Was das Studium für Hebammen ändert

Hebammen arbeiten in Deutschland entweder angestellt in einer Klinik oder frei und damit selbstständig. Einige freie Hebammen haben darüber hinaus mit Kliniken Kooperationsverträge geschlossen und nutzen als sogenannte Beleghebamme etwa die Kreißsäle.



Während angestellte Hebammen in den Kliniken vor allem die Geburt und die unmittelbare Zeit vor und nach der Entbindung begleiten, lernen freie Hebammen werdende Mütter und ihre Familien in der Regel früher kennen und begleiten sie meist länger. Sie bieten beispielweise Kurse zur Geburtsvorbereitung an und unterstützen Mütter im Wochenbett.



Laut Statistischem Bundesamt arbeiten in Deutschland knapp 27.000 Hebammen. Das Berufsbild ist dabei noch immer sehr weiblich geprägt. Unter den angestellten Hebammen gab es 2021 nur 23 männliche Entbindungspfleger.

Bildquelle: Uli Deck/dpa