Kind unter Opfern: Vier Tote nach Schüssen in Niedersachsen

Polizei: Motiv des Täters könnte im familiären Umfeld liegen

Es gebe zwei Tatorte - einen in einem Einfamilienhaus in Westervesede in der Gemeinde Scheeßel und einen in Bothel im Landkreis Rotenburg. Der mutmaßliche Angreifer habe sich kurz nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt und sei festgenommen worden, teilten die Ermittler mit.