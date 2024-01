Deutsche Stars und neues Image: Fakten zu den Golden Globes

Die 81. Verleihung der Golden Globes am 7. Januar läutet wie jedes Jahr die Award Season in Hollywood ein. Die Stars haben ihre Roben und Smokings griffbereit für das Glamour-Event im Beverly Hills Hotel in Los Angeles.

Wer kann sich die größten Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen?

Über eine Milliarde US-Dollar hat der Film bisher eingespielt, "Barbie"-Macherin Greta Gerwig gilt nun als die erfolgreichste Einzelregisseurin der Geschichte. Über das Phänomen Barbie. 07.08.2023 | 2:01 min

Hollywoods neues Meisterwerk "Oppenheimer" porträtiert Leben und Werk Robert Oppenheimers - dem Vater der Atombombe. Die Angst eines Atomwaffeneinsatzes ist auch heute hochaktuell. 19.07.2023 | 3:07 min

"Barbie" hat allerdings starke Konkurrenz von "Oppenheimer" , dem Film über den Erfinder der Atombombe, der insgesamt acht Mal nominiert ist. Sieben Nominierungen haben jeweils Martin Scorseses Historien-Thriller "Killers of the Flower Moon" und das Märchen "Poor Things".

Der Film von Altmeister Scorsese "Killers oft the Flower Moon" hat seine Chancen auf einen Oscar verbessert: Er wurde zum besten Film der Jahres in den USA gewählt. 07.12.2023 | 5:29 min

Welche Chancen hat die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller?

ARCHIV - 27.01.2023, Saarland, Saarbrücken: Die Schauspielerin Sandra Hüller sitzt auf einer Couch in einem kleinen Saarbrücker Programmkino. Sie gehört zu den heißen Anwärtern für eine Nominierung für die Verleihung der Golden Globes. Am 11. Dezember 2023 werden die Golden-Globe-Nominierungen bekannt gegeben. Foto: Oliver Dietze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Film der französischen Regisseurin Justine Triet ist außerdem als bester Film in der Sparte Drama nominiert und als bester nicht-englischsprachiger Film. In der Kategorie tritt er unter anderem gegen "The Zone of Interest" aus Großbritannien an.