"Ich bin auf die Krankenkasse-Vorsorge mehr oder weniger reingefallen", sagt Kupke, "weil ich mich da in Sicherheit gefühlt habe. Ich habe all meinen Freunden immer wieder gesagt, ich gehe in die Krebsfrüherkennung und mir kann nichts passieren, oder wenn was ist, dann bin ich früh dran. Dem war aber nicht so."