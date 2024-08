Richard "Mörtel" Lugner: Wie Österreich ihm "Goodbye" sagt

Wie in seinem Leben stand der schillernde österreichische Bauunternehmer Richard Lugner auch nach seinem Tod im Blitzlichtgewitter, zumindest ein letztes Mal. Nach seinen Wünschen wurde die Gedenkstunde im Stephansdom in Wien ein wenig wie einer seiner geliebten Gesellschaftsanlässe inszeniert: mit Prominenten, Interviews im Kirchenschiff, Nahaufnahmen und Musik.

Richard "Mörtel" Lugner wurde 91 Jahre alt

Lugner war einer der prominentesten Menschen in Österreich , weil er sich gerne und geschickt in Szene setzte, sei es mit Hollywood-Größen und anderen prominenten Frauen, die er jedes Jahr zum Wiener Opernball führte, oder mit seinen Ehen und Liebschaften. Er war am 12. August im Alter von 91 Jahren gestorben , zwei Monate nach seiner letzten Hochzeit.

Lugners Witwe Simone nicht bei Sargeinzug dabei

Als der Sarg in die Kirche getragen wurde, war die Familie dabei, Witwe Simone (42) aber nicht. Sie kam 20 Minuten später mit Stretchlimousine zur Kirche, in einem bodenlangen schwarzen Kleid mit Goldgürtel. Am Sarg hatte sie einen Rosenkranz in Herzchenform platziert, mit der Aufschrift: