Wenn alles glatt läuft, startet in der Nacht von Freitag auf Samstag die letzte Ariane-5-Rakete in Französisch-Guyana. Am Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou geht dann eine Ära zu Ende. Die jetzige Ariane-Rakete bringt "Heinrich Hertz" ins Weltall. Einen in Bremen beim Raumfahrtunternehmen OHB gebauten Satelliten, der neue Kommunikationstechnologien untersuchen wird.