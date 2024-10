Mehr Nachhaltigkeit und weniger Müll: Der Zero-Waste-Friseur

Die Zero-Waste-Bewegung will durch verschiedene Maßnahmen in der Freizeit, im Alltag, im Handel und in der Produktion möglichst wenig Abfall produzieren und Rohstoffe schonen. Die Zero-Waste-Methode setzt sich aus den 5 R zusammen.



Refuse = das Ablehnen, zum Beispiel von Einwegprodukten

Reduce = das Reduzieren, zum Beispiel von Verpackungen

Reuse = das Wiederverwenden, zum Beispiel indem man repariert statt wegzuwerfen oder Secondhand kauft

Recycle = das Recyceln, um Wertstoffe im Kreislauf zu behalten

Rot = den Rest kompostieren



Zero Waste ist mehr als eine Methode zur Vermeidung von Müll, es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der zu einem nachhaltigeren und bewussteren Lebensstil führen soll.