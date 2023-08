Die FDP wiederum hat bei den Koalitionskrachs der vergangenen Monate selbst keine weiße Weste. Auch der Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung schwelt in der Ampel schon lange. Die Bundesregierung will sie noch in dieser Legislaturperiode einführen. Familien sollen so leichter an staatliche Leistungen kommen.