All diese Panzer wurden jedoch noch vor dem Aufkommen der Panzerabwehrmunition entwickelt, die die Panzer von oben angreift (wie die Javelin- und NLAW-Raketen und so weiter). Da es diese Bedrohung in den 1970er und 80er Jahren noch nicht gab, lagern sowjetische Panzer ihre Munition im Mannschaftsraum, nicht getrennt von der Besatzung, denn nur so kann das automatische Ladesystem funktionieren. Dieser Fehler macht alle diese Panzer - und ihre Besatzung - äußerst anfällig für durchschlagende Treffer, was oft zu einer sofortigen, katastrophalen Explosion führt.