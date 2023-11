Nach der Stichwahl um die Präsidentschaft in Argentinien hat der amtierende Wirtschaftsminister Sergio Massa schon vor Bekanntwerden der ersten Ergebnisse seine Niederlage gegen den Ultraliberalen Javier Milei eingestanden. "Ich habe mich mit Milei in Verbindung gesetzt, um ihm zu gratulieren und ihm Glück zu wünschen, denn er ist der Präsident, den die Mehrheit gewählt hat", sagte Massa am Sonntagabend (Ortszeit) in einer Rede vor seinen Unterstützern in Buenos Aires.