Wie einsatzfähig sind Putins Atomwaffen?

Was steckt dahinter? Die Spekulationen ausgelöst hatte Juri Schwez, ein ehemaliger Spion des sowjetischen Geheimdienstes KGB. In einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender "Priamyi" sagte Schwez: "Ich vermute stark, so wie auch andere Fachleute, dass Atomwaffen in der Russischen Föderation nicht mehr existieren." Der Grund: Nukleare Sprengköpfe müssten regelmäßig gewartet werden. "Ich glaube alle zehn Jahre muss das Plutonium ersetzt werden, sonst wird es für seinen Zweck unbrauchbar", so Schwez.