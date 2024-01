100. Todestag: Good Bye, Lenin?

Lenin war der Deckname des russischen Revolutionärs Wladimir Uljanow, der am Ende des Ersten Weltkriegs auf den Trümmern des Zarenreichs die Sowjetunion gründete. Geboren wurde er 1870 in der Stadt Simbirsk, heute nach ihm benannt Uljanowsk, an der Wolga.In einem jahrelangen Anlauf bereitete der Marxist den Umsturz durch eine kleine Partei entschlossener Berufsrevolutionäre vor. Zeiten in Russland und im Exil in Deutschland und der Schweiz wechselten sich ab.Wenige Monate nach dem Sturz des letzten Zaren Nikolaus II. putschte sich Lenins Partei in der Oktoberrevolution 1917 an die Macht.Ausgerufen wurde der erste Arbeiter-und-Bauern-Staat der Geschichte. Mit Terror gegen die Bevölkerung hielten sich die kommunistischen Bolschewiki an der Macht. Lenin selbst starb 1924, geschwächt durch ein Attentat und Schlaganfälle. Kurz vor dem Tod warnte er vor dem Machthunger und der Grausamkeit seines Nachfolgers Josef Stalin Quelle: dpa