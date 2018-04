Das Verhältnis der Kinder zu den Eltern ist herzlich, Nikolaus II. ist ein Familienmensch. Doch die Krankheit des Sohnes wirft einen Schatten auf das Glück: der kleine Alexei leidet an der unheilbaren Bluterkrankheit. Zarin Alix wendet sich in ihrer Sorge um den Jungen an den Wandermönch und umstrittenen Wunderheiler Rasputin. Der gewinnt immer mehr an Einfluss auf die Zarin und die Regierungsgeschäfte. Das Zarenpaar vertraut ihm blind. In der Petersburger Gesellschaft erregt er Aufsehen, er avanciert zum Liebling der Damen.