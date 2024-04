Wie nah ist der Iran an der Atombombe?

Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Atomanlage Fordo liegt tief unter der Erde, streng bewacht, am Rande einer großen Salzwüste im Iran . Regelmäßig inspizieren internationale Inspektoren die Einrichtung, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atombombe baut. Beim letzten Besuch im Februar stellten sie besorgniserregende Veränderungen fest.

In den Hallen herrschte rege Aktivität: Neue Anlagen produzierten den Atombombenstoff schneller denn je, 23,5 Kilogramm bis zu 60 Prozent angereichertes Uran seien allein seit Oktober 2023 in den Zentrifugen hergestellt worden, heißt es im Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde

Die Angst vor einem Flächenbrand in der Region wächst, insbesondere nach dem Angriff des Iran auf Israel am Wochenende. Wie weit ist der Iran mit seinem Atomprogramm? Wie lange könnte es noch dauern, bis das Land eine Atombombe entwickelt hat? ZDFheute beantwortet die wichtigsten Fragen.

Die Frage, ob iranische Fundamentalisten die Hand an der Bombe haben, treibt die Welt um: Trotz massiver Sanktionen konnten sie über Jahrzehnte eine eigene Atomindustrie aufbauen.

Wie weit fortgeschritten ist das iranische Atomprogramm?

Irans Streben zur Atombombe begann vor mehr als 20 Jahren. Seit 2003 ist bekannt, dass die islamische Republik Uran anreichert. Das sogenannte Atomabkommen sollte die Bestrebungen ausbremsen - seit die USA dieses aber 2015 verlassen haben, hält sich der Iran nicht mehr an die Auflagen des Vertrags.

"Iran ist mittlerweile ein nuklearer Schwellenstaat und erfüllt fast alle technischen Voraussetzungen dafür, um eine Atombombe bauen zu können", bestätigt auch die Iran-Expertin Azadeh Zamirirad von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Was fehlt dem Iran noch bis zum Einsatz einer Atombombe?

Das auf 90 Prozent angereicherte Uran könnte der Iran innerhalb einer Woche herstellen, damit hätte Teheran aber nur das Spaltmaterial. Für eine einsatzfähige Waffe sind mehr Komponenten nötig. Dazu bräuchte Iran die Befestigung an einem geeigneten Trägersystem und in der Regel auch Atomtests, so Zamirirad. Das sei nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen.