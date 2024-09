Experte: Wenig Optionen für Hisbollah-Rache

Zu den Pager-Explosionen hat es sehr ähnliche "Vorläuferaktionen" gegeben, so Nahost-Experte Hinz. So sei ein Hamas-Kommandeur von Israel mit einem Handy getötet worden.

: Also wenn man sich die Komplexität dieses Angriffes ansieht, dann gibt es nur zwei mögliche Verdächtige, die das ausgeführt haben könnten. Das wären die USA oder Israel Wenn man sich die aktuelle geopolitische Lage anschaut und auch die Zurückhaltung der USA in vielen Bereichen, dann ist es relativ klar, dass das eine israelische Aktion war.

Die Explosionen im Libanon könnten ein "Zeichen für eine bevorstehende Militäroperation" sein, so ZDF-Korrespondentin Tümena. In Israel sei Stolz, aber auch Angst spürbar.

Zum einen ist die Hisbollah natürlich eine sehr starke Miliz, aber sie ist trotzdem zahlenmäßig nicht mit Armeen zu vergleichen. Man spricht von so ungefähr 50.000 Kämpfern der Hisbollah - viele davon in Teilzeit. Der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah , sagt 100.000. Man weiß nicht, wie groß die Zahl wirklich ist. Aber wenn Sie in einer solchen Armee einer solchen Größenordnung mehrere Tausend Verletzte haben, die erstmal nicht kampffähig sind und in einigen Fällen vielleicht auch nie wieder kampffähig sein werden - wenn Sie sich anschauen, dass Leute erblindet sind nach diesen Angriffen - dann schwächt das natürlich die Kampfkraft ganz deutlich.

Zweitens, dass man diese Aktion geplant und gestartet hat - und dann mitbekommen hat, dass die Hisbollah Wind bekommen hat von diesen Plänen und irgendetwas gerochen hat. Und dann muss man sich entscheiden: Wartet man weiter und riskiert, dass die Hisbollah alle Pager zurückruft - oder startet man diese Aktion jetzt? Wie man auf Englisch so schön sagt: 'Use it or lose it.'