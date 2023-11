Belarus wirft Polen Luftraum-Verletzung vor

Belarus wirft dem Nachbarland Polen vor, mit einem Militärhubschrauber unerlaubt in den eigenen Luftraum eingedrungen zu sein. Die Maschine vom Typ Mi-24 sei am Freitag "in extrem geringer Höhe" bis zu 1.200 Meter in das Staatsgebiet von Belarus geflogen und dann umgekehrt, teilte der belarussische Grenzschutz auf Telegram mit. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben zunächst nicht.