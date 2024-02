Russische Stadt: Tote und Verletzte bei Angriff auf Belgorod

Bei einem Raketenangriff auf die russische Stadt Belgorod sollen fünf Menschen, getötet und 18 weitere Menschen verletzt worden seien. Das teilte der Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Donnerstag bei Telegram mit. Russische Angaben zum Angriff und zum Alter der Opfer ließen sich zuerst nicht unabhängig überprüfen.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, es seien 15 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftverteidigungssysteme hätten über der Region Belgorod 14 von der Ukraine abgefeuerte Raketen abgeschossen.

Russland hat die Luftangriffe auf die Ukraine noch einmal verstärkt. Über die Auswirkungen berichtet ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf aus Kiew. 15.02.2024 | 1:05 min

Belgorod bereits öfter Ziel von ukrainischem Beschuss

Der Gouverneur der benachbarten Region Kursk, Roman Starowoit, sagte, ein Einkaufszentrum und ein Schulstadion seien bei dem Raketenangriff getroffen worden. Auf Videos, die in Onlinediensten geteilt wurden, war eine zerstörte Ladenfront im Südwesten der Stadt zu sehen, die von Trümmern umgeben war. In einem anderen Video waren Explosionen und Sirenen in der Stadt zu hören.