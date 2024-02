Migration: Biden und Trump machen Wahlkampf an US-Grenze

Joe Biden sprach bei seinem Besuch an der südlichen US-Grenze auch mit der U.S. Border Patrol.

US-Präsident Joe Biden und sein Amtsvorgänger Donald Trump haben mit getrennten Auftritten an der Südgrenze zu Mexiko versucht, im Wahlkampf beim innenpolitisch wichtigen Thema Migration zu punkten.

Trump reiste am Donnerstag nach Eagle Pass im Bundesstaat Texas und warf Biden dort Totalversagen bei der Migrationspolitik vor. Der Demokrat sei schuld daran, dass das Land von "illegalen Migranten" überrannt werde, sagte der republikanische Präsidentschaftsbewerber dort.

Der Oberste US-Gerichtshof hat zugestimmt, den Antrag auf Immunität vor Strafverfolgung des ehemaligen Präsidenten Trump zu prüfen. Dies ist ein wichtiger Teilerfolg für Trump. 29.02.2024 | 0:21 min

Biden: Lage an Grenze schwierig, müssen handeln

Biden räumte mehrere Hundert Kilometer entfernt in Brownsville in Texas ein, die Lage an der Grenze sei schwierig. "Es ist Zeit zu handeln", sagte er. "Wir müssen mehr tun." Er wiederum warf Trumps Republikanern vor, im Kongress beharrlich zusätzliche Ressourcen zur Grenzsicherung zu blockieren.