Ukraine meldet Rückeroberung von Gas- und Öl-Plattformen

Die Ukraine hat nach Angaben ihres Militärgeheimdienstes mehrere strategisch wichtige Bohrinseln in der Nähe der von Russland annektierten Halbinsel Krim zurückerobert. In einer "einzigartigen Operation", sei es gelungen die sogenannten Boiko-Türme wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen, teilte der Geheimdienst am Montag mit.