Offensive der Ukraine nimmt weiter Fahrt auf

Drittens ist die Bresche bei Verbove noch nicht entscheidend für das weitere Vorrücken in Richtung des Hauptziels in dieser Richtung, Tokmak, solange die Russen ihre Stellungen südlich von Robotyne, bei Nowoprokopiwka, halten können. Solange Nowoprokopiwka in russischer Hand ist, blockiert es effektiv den Krieg in Richtung Tokmak. Sollte es der Ukraine jedoch gelingen, auch Nowoprokopiwka zu befreien, würde sich die Position der russischen Streitkräfte in dieser Region erheblich verschlechtern.