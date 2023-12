Offenbar Toter und Verletzte: Angriff auf Bahnhof von Cherson

Eine Anwohnerin geht an Sandsäcken vorbei, die das Postamt der Stadt schützen, ein Jahr nachdem die ukrainischen Truppen die Stadt von der russischen Armee zurückerobert haben. Quelle: dpa

Russland hat in der Südukraine nach Angaben aus Kiew den Bahnhof der Stadt Cherson beschossen. Zum Zeitpunkt des Angriffes hätten dort viele Zivilisten auf einen Evakuierungszug gewartet, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj . Die Zahl der Toten und Verletzten werde noch ermittelt.

Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. So auch im Gebiet um Cherson. Dort versuchen sich die Menschen in Sicherheit zu bringen und auf den Winter vorzubereiten. 24.11.2023 | 1:38 min

Der ukrainische Innenminister, Ihor Klymenko, schrieb derweil auf Telegram von einem getöteten Polizisten und zwei weiteren Verletzten. Die Behörden teilten mit, dass mehr als 100 Zivilisten nun mit Bussen aus der frontnahen Stadt hinaus und in Sicherheit gebracht werden sollen.

Ukraine: Hier können Sie spenden Quelle: ZDF Wenn Sie helfen wollen, können Sie das durch eine Spende tun. Alle Informationen hierzu im Überblick Wie arbeitet das Aktionsbündnis? Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe hilft Menschen in der Ukraine und auf der Flucht. Gemeinsam sorgen die Organisationen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland für Unterkünfte und Waschmöglichkeiten, für Nahrungsmittel, Kleidung, Medikamente und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Auch psychosoziale Hilfe für Kinder und traumatisierte Erwachsene ist ein wichtiger Bestandteil des Hilfsangebots.

Cherson ist die Hauptstadt des gleichnamigen Gebiets Cherson im Süden der Ukraine. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast zwei Jahren wurde sie von russischen Truppen besetzt, einige Monate später jedoch von den Ukrainern wieder befreit. Seitdem sind die Menschen in Cherson immer wieder heftigem Beschuss durch die russische Armee ausgesetzt, die weiterhin Gebiete auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses Dnipro kontrolliert.

