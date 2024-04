Chinas Spionage in Großbritannien: Eine Expertenanalyse

In Großbritannien sind zwei Männer wegen des Vorwurfs der Spionage für China angeklagt worden. 25.04.2024 | 2:20 min

Zwei junge Männer im Regierungsviertel als Spione in Chinas Auftrag - so lautet die Anklage. Einer von ihnen - mutmaßlich - ein exzellent vernetzter China-Kenner im britischen Parlament, tätig auch für den Auswärtigen Ausschuss. Nach außen hin habe er als Falke gegen Chinas Einflussnahmen gegolten, berichten Bekannte nun geschockt. Chinas Spionage sei eine wachsende Bedrohung, so Premierminister Rishi Sunak : "Es ist eine epochale Herausforderung und die größte Bedrohung für die Sicherheit unserer Wirtschaft und dagegen wehren wir uns." Das Verfahren gegen die beiden Männer beginnt heute in London.

Zu naiv und nicht genügend gewappnet

Sicherheitspolitiker monieren, die britische Regierung tue zu wenig gegen chinesische Spionage. So stellt der Parlamentarische Ausschuss für die Nachrichtendienste und Sicherheit jüngst fest: "Unsere Behörden haben nicht einmal erkannt, dass sie Verantwortung für die Bekämpfung chinesischer Einmischungsaktivitäten im Vereinigten Königreich tragen (…) ein schwerwiegender Fehler, dessen Folgen das Vereinigte Königreich noch viele Jahre lang zu spüren bekommen wird."

"Der Westen muss aufwachen: Das ist eine Herausforderung für unsere Lebensweise: Für unsere Demokratie, Menschenrechte, Meinungsäußerung, Religionsfreiheit. Iain Duncan-Smith, Mitglied im Nachrichtendienst und Sicherheitssauschuss

Großbritannien wird seit Monaten von einer Reihe von mutmaßlich chinesischen Spionage-Skandalen erschüttert. Millionen Briten, tausende Unternehmen, Politiker, Manager, Universitäten seien mittlerweile Ziel chinesischer Aktivitäten, warnt Großbritanniens Geheimdienst MI5. Besonders High-Tech-Unternehmer sollten wachsam, denn, so MI5-Chef Ken McCallum, "wenn Du heute an neuester Technologie arbeitest - ist die Weltpolitik sehr an Dir interessiert."

Auch die Unis im Visier

Längst drängt Chinas Spitzelei und Einschüchterung auch in britische Universitäten. So erlebt es auch Professorin Michelle Shipworth. Sie lehrte im Statistikkurs jahrelang kritische Analyse mit dieser Übungsaufgabe: "Warum gibt es so viel Sklavenarbeit in China?" An ihrer Uni, dem University College London, studieren viele junge Leute aus China. In diesem Jahr plötzlich beschwert sich erstmals einer jener chinesischen Studenten: Die Aufgabe sei China-kritisch. Die Uni verbietet ihr nun, den Kurs zu unterrichten.

Was alarmierend ist: Meine Kollegen und ich haben weltweit Beweise dafür gesehen, dass die Universitäten der Chinesischen Kommunistischen Partei diese Einflussnahme auch noch erlauben. Michelle Shipworth, Professorin University College London UCL

Großbritanniens Universitäten finanzieren sich durch Studiengebühren. China ist also ein lukrativer Markt für Universitäten - und damit für China ein interessantes Einflussgebiet. Nicht jeder chinesische Student sei in Großbritannien um zu lernen - einige hätten eine andere Agenda, befürchtet auch Prof. Shipworth. Und sorgt sich besonders um diejenigen unter den chinesischen Austauschstudenten, die dadurch eingeschüchtert würden. "An einer britischen Universität sollen chinesische Studenten akademische Freiheit haben," sagt sie dem ZDF. "Doch sie fürchten, von anderen chinesischen Kommilitonen bespitzelt zu werden. Das muss erschreckend für sie sein."

Europaweit Aufmerksamkeit

Die britische Regierung hatte China jahrelang den Teppich ausgerollt: In der Hoffnung auf gute Geschäfte. Doch das ändere sich jetzt, meint Dan Lomas, Sicherheitsexperte an der Universität Nottingham. China werde weniger als Partner und mehr als Bedrohung wahrgenommen. Chinas Spionage-Aktivitäten seien nicht nur in Großbritannien, sondern europaweit angestiegen.

China lässt immer mehr die Muskeln spielen: Kulturell, militärisch, politisch. Und inzwischen auch, wenn es um internationale Einflussnahme und Spionage geht. Dan Lomas, Sicherheitsexperte Universität Nottingham

China bestreitet die Spionage in Großbritannien - doch Sicherheitsexperten sind sich sicher: Chinas Schatten reiche in Europa weiter, als viele ahnen.