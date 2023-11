Unbekannte Tote in der Ukraine: DNA-Test als letzte Hoffnung

Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind laut UN bisher 9800 Zivilisten gestorben. Forensiker sollen dabei helfen, die Identität der Opfer festzustellen. 17.11.2023 | 1:31 min

Charkiw. Kommissar Andrij Sharmin steht vor dem Polizeipräsidium der zweitgrößten Stadt in der Ukraine . Das Gebäude wurde von einem russischen Marschflugkörper zerstört. Die Fenster sind mit Holzbrettern verschlagen, die Fassaden noch immer vom Ruß der Brände gezeichnet. Es ist ein geeigneter Treffpunkt, um über seine Arbeit als Leiter der Forensik zu sprechen.

In der Provinz Charkiw muss die Polizei noch die Identitäten von 1.903 Leichnamen ermitteln. Es handelt sich mehrheitlich um gefallene Soldaten, aber durch russische Luftangriffe steigt auch die Opferzahl unter Zivilisten , die ebenfalls nicht identifiziert sind. Besonders die 85 Fälle von noch nicht zugeordneten Kinderleichen belasten die Ermittler. "Ohne moderne DNA-Technik wären wir bei der Identifizierung von unbekannten Leichen jetzt am Ende der Ermittlungen", sagt Kommissar Sharmin.

Die Soldatin Natalia Rodriges transportiert die Leichen ukrainischer Soldaten in der Frontstadt Cherson zu ihren Beerdigungen. Es ist eine belastende und gefährliche Arbeit. 15.08.2023 | 2:28 min

Gespendete High-Tech aus den USA

Die DNA-Analyse spielt gerade bei Luftangriffen eine entscheidende Rolle. Im letzten Monat gab es einen Luftangriff mit 59 Toten in einer Kleinstadt in der Provinz Charkiw. " Vor Ort war es grausam . Dutzende Leichen waren völlig entstellt. Verbrannt. Oder durch die Sprengkraft der Explosion unkenntlich," sagt Kommissar Sharmin.

Es gab einen menschlichen Körper, der in 127 Teile zerrissen wurde.

Das Zusammenführen der Körperteile gelang nur durch den Einsatz moderner Analyse-Technik aus den USA, gespendet von der Warren C. Buffet Stiftung.

Die Polizei in Charkiw verfügt inzwischen über vier Geräte, aber auch alle anderen ukrainischen Regionen haben ANDA erhalten. So werden landesweit alle Ergebnisse in die zentrale Datenbank eingespeist. Der Abgleich der Proben dauert dann nur wenige Minuten.