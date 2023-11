Russland: Drohnen über Moskau abgeschossen

Ukrainische Drohne in Moskau (Archivfoto)

Über dem Gebiet der russischen Hauptstadt Moskau sind am Dienstagmorgen nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin erneut Drohnen abgeschossen worden. Die russische Luftabwehr habe "einen weiteren versuchten Angriff ukrainischer Drohnen" abgewehrt, schrieb Sobjanin in seinem Telegram-Kanal.

Die Gegenoffensive der ukrainischen Armee kommt nach Regierungsangaben aus Kiew voran, offenbar jedoch nur langsam. Es herrscht Sorge vor einem langwierigen Stellungskrieg. 03.07.2023 | 2:49 min

Berichte über drei Drohnen

Eine dritte Drohne sei in der rund 190 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Region Kaluga "abgeschossen" worden.

Den "entscheidenden Durchbruch" hätte die ukrainische Offensive noch nicht gefunden, sagt Militärhistoriker Sönke Neitzel. Auch die Waffenlieferungen seien kein "Gamechanger". 03.07.2023 | 6:30 min

Flughafen-Betrieb zeitweise ausgesetzt

Mai: Drohnen über dem Kreml

Am 21. Juni meldete Russland, drei Drohnen in der Hauptstadtregion unschädlich gemacht zu haben, zwei davon in der Nähe eines Militärstützpunktes.