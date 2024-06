EU-Beitritt: Die Ukraine erwartet ein langwieriger Prozess

Zumal das Land sich im Krieg befindet und gerade mal zwei Jahre vergangen sind zwischen der Anerkennung als Beitrittskandidat und dem Start der Gespräche. Das ist schnell. Aber das heißt nicht, dass es jetzt auch in diesem Tempo weitergeht.

"Die Gespräche sind ein starkes Signal an die Ukraine und an Russland, dass die EU an der Seite der Ukraine steht" erklärt ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers.

25.06.2024 | 3:10 min