Ukraine-Hilfe: Wie die EU auf Orbans Blockade reagieren will

Die EU stellt der Ukraine 50 Milliarden Euro Finanzhilfe in Aussicht, konnte sich aber auf dem Gipfel in Brüssel wegen des Vetos Ungarns nicht auf einen formalen Beschluss einigen. 15.12.2023 | 2:33 min

Schon der EU-Gipfel im Dezember sollte ein starkes Signal an die Ukraine senden: Beitrittsverhandlungen sollten auf den Weg gebracht und die 50 Milliarden Finanzhilfen freigegeben werden für das Land, was sich auch nach zwei Jahren weiter gegen den russischen Angriff verteidigen muss. Beides geht in der EU nur einstimmig. Und so hatte Orban den Gipfel fest in seiner Hand. Denn bereits im Vorfeld macht er klar, dass er nicht zustimmen wolle.