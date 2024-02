Russland: Frau muss wegen Regenbogen-Ohrringen in Haft

Inmitten zunehmender Repressionen gegen queere Menschen in Russland muss eine junge Frau für das Tragen von Ohrringen in Regenbogenfarben fünf Tage lang in Haft. Ein Gericht in der Stadt Nischni Nowgorod östlich von Moskau habe die Arreststrafe mit dem Zurschaustellen "extremistischer Symbolik" begründet, teilte die Hilfsorganisation "Egida" unter Berufung auf einen Anwalt der Frau mit.