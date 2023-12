Lehrer-Mord bei Paris: Fünf Schüler verurteilt

In einem Pariser Vorort ermordete 2020 ein Islamist den Lehrer Samuel Paty. 08.12.2023 | 2:04 min

Für ihre Verwicklung in den Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich sind fünf Schüler zu Bewährungsstrafen und ein Schüler zu einem halben Jahr Haft verurteilt worden.