Wie Israels Mossad die Hamas im Ausland bekämpft

Dies gelte explizit auch für andere Länder des Nahen Ostens, sagte Geheimdienstchef Ronen Bar. "Überall, im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon , in der Türkei, in Katar, überall", sagte Bar in einer Audioaufnahme, die der israelische Rundfunksender "Kan" am Sonntagabend veröffentlichte. Er bekräftigte damit frühere Äußerungen von Regierungschef Benjamin Netanjahu und des Verteidigungsministeriums.