Gabun: Übergangspräsident nach Militärputsch ernannt

Nach dem Militärputsch in Gabun ist der General Brice Oligui Nguema nach Angaben der Putschisten zum Übergangspräsidenten ernannt worden. Oligui sei "einstimmig zum Präsidenten des Komitees für den Übergang und die Wiederherstellung von Institutionen, zum Übergangspräsidenten" ernannt worden, sagte ein Offizier in Anwesenheit Dutzender hochrangiger Offiziere in einer am Mittwoch im Fernsehsender Gabon 24 verlesenen Erklärung.